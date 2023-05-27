МИД Экваториальной Гвинеи: сотрудничество с Россией является приоритетом внешней политики страны

Малабо, 27 мая. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба заявил, что взаимодействие с Россией является приоритетом внешней политики республики.
По словам дипломата, руководство страны и ее жителей не волнует, как к этому сотрудничеству относится Запад, поскольку именно Москва оказывает Африке неоценимую помощь в достижении свободы и независимости.
Посол подчеркнул, что государство признает и приветствует усилия России в восстановлении безопасности и стабильности в мире в целом и на Черном континенте в частности. Кроме того, РФ является ключевым партнером материка в области сельского хозяйства.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами рассказал о перспективах сотрудничества с Экваториальной Гвинеей. По словам политика, важнейшим вектором взаимоотношений является партнерство в энергетической сфере. Отраслевые компании активно обмениваются опытом в рамках двустороннего диалога и в формате ОПЕК+.