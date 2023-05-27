Военный аналитик указал на возможные риски Украины после получения истребителей F-16

Самолеты F-16, которые Запад намерен передать Украине, не соответствуют ожиданиям Киева. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на мнение военного аналитика Шона Белли.
Эксперт отмечает, что несмотря на маневренность и вооружение самолетов F-16, их эффективность во многом зависит от технологий авионики и радаров. Белли также уверен, что Украина не получит современные модификации данных истребителей.
«Серьезный риск заключается в том, что Киев «получит то, о чем просил», — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям», — заявил Белли.
Военный аналитик указал на одну из причин, почему Запад не передаст современные модификации F-16. Речь идет о рисках перехвата технологий Россией, в случае перехвата самолета.
Ранее Минобороны Украины назвало требуемое количество истребителей F-16. По их оценке, Киеву нужно 48 самолетов, для решения поставленных задач.