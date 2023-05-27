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ООН: 500 тысяч йеменских детей испытывают острое недоедание в 2023 году

Весь мир
ООН: 500 тысяч йеменских детей испытывают острое недоедание в 2023 году

Под угрозой также находится четверть миллиона беременных.

Организация Объединенных Наций сообщает, что полмиллиона детей в контролируемых правительством районах Йемена сталкиваются с риском голода в текущем году.

«По мере того, как острое недоедание продолжает усиливаться в южных провинциях, в 2023 году полмиллиона детей будут страдать от голода. До четверти миллиона беременных и кормящих женщин также находятся в угрожающем положении», — говорится в совместном заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), Детского фонда ООН (UNICEF) и Всемирной продовольственной программы (WFP).

Гуманитарные организации в стране вынуждены сократить свою помощь миллионам людей на фоне острой нехватки финансирования.

Йемен пребывает в тяжелейшем положении с 2014 года, когда началась гражданская война между шиитским севером и суннитским югом. Ситуация усугубилась из-за международных санкций и всеобъемлющей блокады в отношении территорий, подконтрольных восставшим хуситам.
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