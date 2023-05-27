ООН: 500 тысяч йеменских детей испытывают острое недоедание в 2023 году

Йемен пребывает в тяжелейшем положении с 2014 года, когда началась гражданская война между шиитским севером и суннитским югом. Ситуация усугубилась из-за международных санкций и всеобъемлющей блокады в отношении территорий, подконтрольных восставшим хуситам.