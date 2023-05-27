Украинская теннисистка Свитолина не пожала руку Блинковой после победного матча в Страсбурге

Представительница Украины Элина Свитолина в финальном теннисном матче турнира в Страсбурге обыграла россиянку Анну Блинкову и не пожала ей руку.
Украинка выиграла матч со счетом 6:2, 6:3. После победной игры обе теннисистки пожали руку судье, однако не подошли к друг другу за рукопожатием. Свитолина прежде таким же образом проигнорировала россиянку Варвару Грачеву после завершения четвертьфинала.
Турнир проходил во французском городе Страсбург. Суммарный призовой фонд чемпионата превышает 225 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что россиянка Яна Сизикова в паре с американкой Сабриной Сантамарией одержали победу в теннисном турнире, который проходил в столице Марокко Рабат.