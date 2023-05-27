Украинская теннисистка Свитолина не пожала руку Блинковой после победного матча в Страсбурге

Украинка выиграла матч со счетом 6:2, 6:3. После победной игры обе теннисистки пожали руку судье, однако не подошли к друг другу за рукопожатием. Свитолина прежде таким же образом проигнорировала россиянку Варвару Грачеву после завершения четвертьфинала.