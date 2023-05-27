Снаряд попал в квартиру многоэтажного дома при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные нанесли очередной удар по Донецку. О последствиях обстрела рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.
По его словам, украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома. Инцидент произошел на улице Вахрушева в Куйбышевском районе Донецка. Информации о жертвах обстрела, учиненного ВСУ, не приводится.
Сапер МЧС ДНР ранее подорвался на мине «Лепесток» во время разминирования Кировского района Донецка. Об этом сообщили в ведомстве.
ВСУ также обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами Storm Shadow. Они нанесли удар по заводу «Азовсталь».