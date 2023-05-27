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Китай заявил о готовности активизировать реализацию договоренностей с Белоруссией

Политика
Китай заявил о готовности активизировать реализацию договоренностей с Белоруссией

Китай готов более активно развивать гуманитарный обмен и дружественные связи с Белоруссией в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявил посол КНР в Минске Се Сяоюн.

Китайская делегация в Минске организовала мероприятие «Чай для гармонии мира». На нем дипломат напомнил, что благодаря совместной работе Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко двусторонние отношения сохраняют хорошую динамику развития.

«Китайская сторона готова прилагать усилия с белорусской стороной к реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, более активно способствовать гуманитарному обмену и дружественной связи между Китаем и Беларусью», — заявил Сяоюн.

Ранее Украина призвала Китай дистанцироваться от России. По мнению украинской стороны, Пекин таким образом сможет сохранить свое влияние на международной арене.
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