Китай заявил о готовности активизировать реализацию договоренностей с Белоруссией

Китай готов более активно развивать гуманитарный обмен и дружественные связи с Белоруссией в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявил посол КНР в Минске Се Сяоюн.
Китайская делегация в Минске организовала мероприятие «Чай для гармонии мира». На нем дипломат напомнил, что благодаря совместной работе Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко двусторонние отношения сохраняют хорошую динамику развития.
«Китайская сторона готова прилагать усилия с белорусской стороной к реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, более активно способствовать гуманитарному обмену и дружественной связи между Китаем и Беларусью», — заявил Сяоюн.
Ранее Украина призвала Китай дистанцироваться от России. По мнению украинской стороны, Пекин таким образом сможет сохранить свое влияние на международной арене.