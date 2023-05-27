Сотрудница Wildberries не смогла опознать коллегу, который домогался на складе

Сотрудница Wildberries столкнулась с сексуальными домогательствами со стороны коллеги, но теперь она не может узнать злоумышленника среди других работников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 22-летняя девушка подверглась домогательствам в складском помещении. Мужчина азиатской внешности не позволил потерпевшей выйти со склада и начал приставать к ней, после чего сбежал с места преступления.
Жертва пыталась сама разыскать обидчика, но у нее не получилось этого сделать. Она обратилась в правоохранительные органы.
Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 30-летний мужчина. Он утверждает, что не совершал преступление и заявил, что никогда не домогался к коллегам. Девушка же не уверена, что задержанный и есть тот самый злоумышленник.
Ранее в Малайзии 24-летняя туристка из Китая обвинила инструктора по дайвингу в домогательствах под водой.