Диетолог Пономарева заявила, что правильное питание может помочь дожить до 100 лет

Диетолог Василиса Пономарева объяснила россиянам, как дожить до ста лет. Она уверена, что правильное питание играет в этом одну из ключевых ролей. Информацией она поделилась с «МедикФорум».
По мнению специалиста, стоит наблюдать за людьми в так называемых «голубых зонах», которыми называют территории, где люди живут дольше всего, при этом оставаясь здоровыми. Среди примеров она назвала Сардинию и Окинаву.
В таких регионах гораздо больше, чем в остальных, употребляют овощи, фрукты, зерновые и бобовые. При этом употребление мяса и полуфабрикатов меньше. Молочную продукцию местные жители добавляют в рацион реже.
Стоит отметить, что специалисты призывают питаться правильно с ранних лет. По данным исследователей, некачественная еда в студенческие годы может негативно сказаться на состоянии организма.