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Диетолог Пономарева заявила, что правильное питание может помочь дожить до 100 лет

Общество
Диетолог Пономарева заявила, что правильное питание может помочь дожить до 100 лет

Диетолог Василиса Пономарева объяснила россиянам, как дожить до ста лет. Она уверена, что правильное питание играет в этом одну из ключевых ролей. Информацией она поделилась с «МедикФорум».

По мнению специалиста, стоит наблюдать за людьми в так называемых «голубых зонах», которыми называют территории, где люди живут дольше всего, при этом оставаясь здоровыми. Среди примеров она назвала Сардинию и Окинаву.

В таких регионах гораздо больше, чем в остальных, употребляют овощи, фрукты, зерновые и бобовые. При этом употребление мяса и полуфабрикатов меньше. Молочную продукцию местные жители добавляют в рацион реже.

Стоит отметить, что специалисты призывают питаться правильно с ранних лет. По данным исследователей, некачественная еда в студенческие годы может негативно сказаться на состоянии организма.
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