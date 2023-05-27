Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на западе Австрии

Легкомоторный самолет упал на территории федеральной земли Зальцбург в Австрии. Подробностями поделился портал ORF.
Как стало известно, летательный аппарат оказался на парковке в районе общины Брукк-ан-дер-Гросглоккнерштрасе. При этом после приземления воздушное судно загорелось, а затем произошел ряд небольших взрывов.
В этот момент в салоне находились два человека. Оба члена экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью.
Теперь правоохранителям предстоит установить личности погибших и выяснить причины трагедии. По данным полиции, ранее самолет вылетел с аэродрома в немецком городе Эггенфельв ден.
До этого в Комсомольске-на-Амуре произошло падение самодельного мотодельтаплана. От полученных повреждений один человек умер на месте.