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Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на западе Австрии

Происшествия
Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на западе Австрии

Легкомоторный самолет упал на территории федеральной земли Зальцбург в Австрии. Подробностями поделился портал ORF.

Как стало известно, летательный аппарат оказался на парковке в районе общины Брукк-ан-дер-Гросглоккнерштрасе. При этом после приземления воздушное судно загорелось, а затем произошел ряд небольших взрывов.

В этот момент в салоне находились два человека. Оба члена экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью.

Теперь правоохранителям предстоит установить личности погибших и выяснить причины трагедии. По данным полиции, ранее самолет вылетел с аэродрома в немецком городе Эггенфельв ден.

До этого в Комсомольске-на-Амуре произошло падение самодельного мотодельтаплана. От полученных повреждений один человек умер на месте.
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