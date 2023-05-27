Аналитики оценили реакции рынков нефти и золота на основные экономические события

Внимание общественности до сих пор остается прикованным к дебатам по части увеличения верхней границы государственного долга США. Не уходит из виду участников рынка новая вспышка коронавируса в Китае, будущее заседание ОПЕК, а также прошедшее заседание ФРС. В беседе с ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня» оценили реакции рынков нефти и золота на основные экономические события.
Поддержка и негатив для нефти
Текущую неделю, по мнению аналитиков, котировки нефти закрывают небольшим ростом, около 1%. Актуальным ценовым диапазоном для «черного золота» остается предел от 70 до 80 долларов за баррель.
В первую очередь негативно на рынке отразились слова российского вице-премьера Александра Новака, из которых следует, что на предстоящей встрече ОПЕК в Вене, вероятно, новых решений по сокращению добычи нефти ждать не стоит.
Однако это заявление идет в разлад с заявлениями Саудовского министра энергетики принца Абделя Азиз бин Салмана.
«Несколькими днями ранее он говорил, что спекулянтам, которые занимаются «игрой на понижение» стоимости нефти, нужно быть аккуратным. В этом просматривается намек на то, что определенное решение по сокращению добычи нефти может быть принято на ближайшем заседании. Кстати, эти слова помогли «черному золота» подрасти», — отметили экономисты.
Негативных настроений, по словам специалистов, добавила и ситуация с коронавирусом в Китае. Там отмечается новая вспышка заболеваемости, что может повлечь за собой ряд экономических трудностей.
Золото в попытке «удержаться»
Золото, по словам, аналитиков, закрывает неделю снижением на 1,2%. Поддержка доллара, оказываемая неопределенностью в ситуации с госдолгом США, не придает рынку золота уверенности. Котировки пытаются удержаться на уровне от 1 950 до 1 970 с верхней границей в 2 070 долларов за тройскую унцию.
«Давление оказали данные из США по ВВП за первый квартал. Показатели были пересмотрены в сторону улучшения с 1,1 до роста в 1,3%. Также были опубликованы данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. За прошедшую неделю их количество составило 220 тысяч, хотя ожидалось 250 тысяч», — отметили аналитики.
В целом, по мнению экспертов, экономика США чувствует себя неплохо, и пока никакой рецессии нет. Также рынок труда относительно стабилен. Это, по словам аналитиков, может стать неплохим плацдармом для дальнейшего повышения ставки ФРС.
«Многие чиновники, представители ФРС продолжают высказываться за дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики на фоне высокого ценового давления, высокой инфляции. На этом фоне в течение недели подросли доходности десятилетних американских гособлигаций с уровня 3,65 до отметки 3,81%. Также индекс доллара DXY подрос с уровня 103 до отметки 104 пункта», — отметили специалисты.
В заключение эксперты добавили, что на росте золотых котировок могут отразиться проблемы, которые не исключены на фоне повышения предела госдолга США. Однако до тех пор ситуация по золоту не может быть однозначной.
Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских оценил возможности США поднять верхнюю границу госдолга, а также неотвратимые последствия этого шага.