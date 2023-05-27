Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В МИД заявили о готовности России сотрудничать с Турцией по АЭС в Синопе

Политика
В МИД заявили о готовности России сотрудничать с Турцией по АЭС в Синопе

Россия будет ждать официального предложения Турции по строительству АЭС в Синопе. Об этом сообщил глава четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Дипломат указал, что российская сторона готова к взаимодействию по будущей АЭС «Синоп». По его словам, столь масштабные стройки предполагают всестороннюю оценку, обеспечение нужных условий для реализации, а также тщательную проработку характеристик проекта.

Если Турция выберет Россию в качестве кандидата в подрядчики, то в Москве будут ждать официального предложения, уверен политик.

Успешное строительство АЭС «Аккую» подтверждает способность Анкары и Москвы воплощать в жизнь грандиозные проекты вопреки внешнему давлению, констатировал он.

В сентябре 2022 года Анкара и Москва обсудили строительство атомной электростанции на берегу Черного моря в Синопе.
мид россии аэс синоп турция
Военкоры ФАН