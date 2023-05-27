Американские ученые выяснили, что бег стимулирует защиту мозга от деменции

Ученые Флоридского университета из США выяснили, что бег в среднем возрасте у человека стимулирует восстановление клеток мозга и защиту от деменции, пишет Planet Today.
Исследователи провели уникальный эксперимент с грызунами с модифицированным вирусом бешенства. Оказалось, что регулярные физические нагрузки у животного образовали новые нейроны, которые интегрировались в сеть. Таким образом они обновляют клетки мозга, защищают от вирусных заболеваний и развития деменции.
Эксперты рассказали, что это исследование открыло новое понимание того, как физическая культура может влиять на функцию памяти при старении. Эксперимент может позволить дать людям понять, насколько важно включать физическую активность в свою жизнь.
Ранее американские ученые-сомнологи выяснили, что чаще всего мешает людям спать. Их выводы основаны на выборке в пяти тысяч человек.