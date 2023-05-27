Президент Египта призвал избавить Судан от внешнего вмешательства в текущий кризис

Каир, 27 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об уважении его страны к воле суданского народа, пишут арабские СМИ.
Ас-Сиси выступил с речью на саммите Африканского Совета мира и безопасности, на котором проходило обсуждение текущего кризиса в Хартуме. В ходе заседания он обратил внимание на необходимость сохранения национальных государственных институтов в восточноафриканской республике, которая является основной гарантией защиты страны от риска распада.
«Усилия Каира по прекращению нынешнего кризиса в Судане основаны на ряде определяющих факторов и констант, в первую очередь на необходимости достижения всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня», — добавил он.
Президент подчеркнул, что Египет уважает волю народа восточноафриканской республики, не вмешивается в его внутренние дела и призывает не допускать внешнего вторжения в текущий кризис.
«Конфликт в Хартуме — это дело суданских братьев, и наша роль как региональных сторон заключается в том, чтобы помочь им остановить его и достичь консенсуса по устранению причин, которые привели к нему в первую очередь», — сказал он.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, поприветствовал посреднические усилия Южного Судана по прекращению огня в Хартуме.