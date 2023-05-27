Президент Египта призвал избавить Судан от внешнего вмешательства в текущий кризис

Ас-Сиси выступил с речью на саммите Африканского Совета мира и безопасности, на котором проходило обсуждение текущего кризиса в Хартуме. В ходе заседания он обратил внимание на необходимость сохранения национальных государственных институтов в восточноафриканской республике, которая является основной гарантией защиты страны от риска распада.