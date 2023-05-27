В Индии чиновник осушил водоем ради упавшего туда телефона

Чиновник из Индии Раджеш Вишвас лишился своего места из-за приказа осушить дамбу ради упавшего в воду смартфона.
По сообщениям BBC, мужчина уронил устройство в момент, когда делал селфи. Водолазы не смогли найти личную вещь чиновника, поэтому он решил действовать радикально.
Как заявил сам Вишвас, он получил устное разрешение слить «некоторое количество воды в ближайший канал». В итоге акватория лишилась примерно двух миллионов литров воды.
Свои действия чиновник оправдал тем, что в памяти смартфона содержались конфиденциальные правительственные данные. Он отказался признавать вину. В результате его лишили должности.
Ранее в Индии лифт с детьми сорвался с седьмого этажа. Как заявил отец пострадавшей семьи, кабину установили за день до произошедшего. Помимо детей, в помещении были его теща и тетя.