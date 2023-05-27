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Экс-советник Пентагона заявил, что Россия готовит лучшие войска для противостояния с ВСУ

Армия
Экс-советник Пентагона заявил, что Россия готовит лучшие войска для противостояния с ВСУ

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Россия готовит лучшие войска для встречи с ВСУ.

Макгрегор считает, что Россия смогла сформировать армию с внушительным количеством военных и вооружения. Он добавил, что Москва ждет, когда украинская сторона израсходует все силы на очередную бессмысленную атаку.

Полковник выразил уверенность в том, что российские вооруженные силы будут доминировать на поле боя. В настоящий момент Россия находится в наилучшем положении и сильна как никогда, резюмировал Макгрегор.

Ранее американский военный заявил, что политика Вашингтона не оставила России выбора на Украине.
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