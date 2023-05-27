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ВСУ обстреляли из артиллерии скорую помощь в городе Алешки в Херсонской области

Происшествия
ВСУ обстреляли из артиллерии скорую помощь в городе Алешки в Херсонской области

Украинские военные обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

ВСУ устроили артобстрел бригады медиков, которая прибыла на вызов к больной. По его словам, боевики прицельно били по медикам в жилом квартале.

Медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале. В автомобиль попали осколки, после чего он загорелся.

Кроме того, Алексеенко проинформировал, что фельдшер и водитель потушили пожар, рискуя собой. Глава региона поблагодарил их и пообещал представить к награде.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении пункта управления тактической группы «Гром» ВСУ в районе Херсона.
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