ВСУ обстреляли из артиллерии скорую помощь в городе Алешки в Херсонской области

Украинские военные обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
ВСУ устроили артобстрел бригады медиков, которая прибыла на вызов к больной. По его словам, боевики прицельно били по медикам в жилом квартале.
Медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале. В автомобиль попали осколки, после чего он загорелся.
Кроме того, Алексеенко проинформировал, что фельдшер и водитель потушили пожар, рискуя собой. Глава региона поблагодарил их и пообещал представить к награде.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении пункта управления тактической группы «Гром» ВСУ в районе Херсона.