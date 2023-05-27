Канадская сборная обыграла Латвию и прошла в финал чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной Канады обыграли Латвию и прошли в финальный матч чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и Тампере.
Канадцы выиграли матч со четом 4:2. Встреча проходила в финском городе Тампера. В составе Канады шайбы закинули Сэмуэль Бле на 36-й минуте, Джек Куинн на 41-й, Адам Фантилли (49) и Скотт Лоутон (60). У Латвии отличились Данс Лочмелис (9) и Рудольф Балцерс (37).
Канада в финал чемпионата мира проходит в четвертый раз подряд. Сборная в заключительном матче сыграет с победителем матча США – Германия. Латвия в свою очередь тоже добилась рекордных успехов — команда впервые в мировом турнире сыграет за третье место.
Ранее сборная по хоккею «Россия 25» пропустила семь шайб от Белоруссии в товарищеском матче. Игра проходила в казахстанской Астане в рамках турне.