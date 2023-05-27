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В Подмосковье восьмилетний ребенок ударил отца ножом во время семейной ссоры

Происшествия
В Подмосковье восьмилетний ребенок ударил отца ножом во время семейной ссоры

Восьмилетний мальчик из Подмосковья ударил отца ножом, чтобы прекратить ссору между ним и матерью.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в момент инцидента глава семьи выпил. Женщине это не понравилось, поэтому завязался конфликт. В результате она заявила, что уходит из дома и хлопнула дверью.

Супруг выбежал за ней на лестничную клетку, там ссора продолжилась. Восьмилетний сын пары схватил кухонный нож и ударил им отца в печень. По данным авторов канала, мужчину госпитализировали. Полицейские продолжают работу с матерью и ребенком.

Ранее под Волгоградом школьник напал с ножом на одноклассницу во время линейки. Девушке оказали первую медицинскую помощь. Психолог Александр Поляков предположил, какие мотивы были у подростка.
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