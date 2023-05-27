В Подмосковье восьмилетний ребенок ударил отца ножом во время семейной ссоры

Супруг выбежал за ней на лестничную клетку, там ссора продолжилась. Восьмилетний сын пары схватил кухонный нож и ударил им отца в печень. По данным авторов канала, мужчину госпитализировали. Полицейские продолжают работу с матерью и ребенком.