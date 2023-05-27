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Украинские силовики обстреляли из РСЗО поселок Благодатное в ДНР

Происшествия
Украинские силовики обстреляли из РСЗО поселок Благодатное в ДНР

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Благодатное из РСЗО. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 16:50 по московскому времени. Украинские войска нанесли удар из населенного пункта Богатырь.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Богатырь – населенный пункт Благодатное: выпущено 4 ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее ВСУ обстреляли частный сектор города Пологи в Запорожской области. Обстрел был зафиксирован в 10:00 по московскому времени. Удары производились при помощи американской гаубицы М777.
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