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Падение мотодельтаплана в Комсомольске-на-Амуре привело к гибели одного человека

Происшествия

Один человек погиб в результате падения мотодельтаплана в Комсомольске-на-Амуре. Об этом заявили представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На кадрах с места происшествия видно, что летательный аппарат совершил неудачное приземление в поле. По данным ведомства, устройство было самодельным.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Никакой информации о других пострадавших не поступало.

Ранее несколько неизвестных подожгли четыре релейных шкафа на железнодорожных путях в Домодедово. Как стало известно, злоумышленники использовали коктейль Молотова.
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