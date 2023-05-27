Падение мотодельтаплана в Комсомольске-на-Амуре привело к гибели одного человека

Один человек погиб в результате падения мотодельтаплана в Комсомольске-на-Амуре. Об этом заявили представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
На кадрах с места происшествия видно, что летательный аппарат совершил неудачное приземление в поле. По данным ведомства, устройство было самодельным.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Никакой информации о других пострадавших не поступало.
Ранее несколько неизвестных подожгли четыре релейных шкафа на железнодорожных путях в Домодедово. Как стало известно, злоумышленники использовали коктейль Молотова.