В Белгородской области сообщили об одном погибшем при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Житель Шебекинского округа Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. О последствиях удара украинских боевиков рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Погибшим оказался охранник местного предприятия. В момент обстрела мужчина находился на улице. Среди пострадавших оказались и дети.
«Двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Еще у одного жителя региона диагностировано рассечение кожи головы. Местные врачи обработали раны мужчине, госпитализация не потребовалась.
Украинские военные обстреляли и город Пологи в Запорожской области. Об этом ранее рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.