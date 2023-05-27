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В Белгородской области сообщили об одном погибшем при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Происшествия
В Белгородской области сообщили об одном погибшем при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Житель Шебекинского округа Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. О последствиях удара украинских боевиков рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибшим оказался охранник местного предприятия. В момент обстрела мужчина находился на улице. Среди пострадавших оказались и дети.

«Двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

Еще у одного жителя региона диагностировано рассечение кожи головы. Местные врачи обработали раны мужчине, госпитализация не потребовалась.

Украинские военные обстреляли и город Пологи в Запорожской области. Об этом ранее рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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