Мужчина из Индии отрубил жене голову и отправился с ней на прогулку

Житель округа Гаджапати убил свою жену. После произошедшего он отрубил жертве голову и стал ходить с ней по деревне. Об инциденте сообщило издание Orissa Post.
Очевидцы сообщили, что в последний раз женщину видели, когда она со своим мужем шла по полю недалеко от места жительства семьи.
По версии следствия, между супругами завязалась ссора. Мужчина схватил топор, затем отделил голову от тела и прогулялся с «трофеем» по своему населенному пункту. После этого убийца оставил часть тела около дома, где его нашли правоохранители.
Ранее под Красноярском была обнаружена бочка, где забетонировали останки человека. На данный момент причина смерти неизвестна. Это предстоит выяснить судмедэкспертам.