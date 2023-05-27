На юго-западе Афганистана произошли столкновения между пограничниками Ирана и талибами

Столкновения между силами «Талибан»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) и иранскими пограничниками произошли на юго-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Согласно сообщению издания, стороны использовали стрелковое оружие и легкую технику. Причины столкновения остались неизвестны. Информации о жертвах в ходе перестрелки также не поступало.
Представители обеих сторон договорились о проведении совместного расследования инцидента.
Ранее на севере Афганистана разбился вертолет талибов. Аппарат столкнулся с линией электропередач, в результате чего погибли оба пилота.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация