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На юго-западе Афганистана произошли столкновения между пограничниками Ирана и талибами

Политика
На юго-западе Афганистана произошли столкновения между пограничниками Ирана и талибами

Столкновения между силами «Талибан»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) и иранскими пограничниками произошли на юго-западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно сообщению издания, стороны использовали стрелковое оружие и легкую технику. Причины столкновения остались неизвестны. Информации о жертвах в ходе перестрелки также не поступало.

Представители обеих сторон договорились о проведении совместного расследования инцидента.

Ранее на севере Афганистана разбился вертолет талибов. Аппарат столкнулся с линией электропередач, в результате чего погибли оба пилота.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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