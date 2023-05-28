Психолог Марианна Абравитова объяснила, почему возникает страх одиночества

«Боюсь остаться один/одна» — такими мыслями многие люди «вгоняют» себя в различные негативные состояния. Боязнь одиночества — это серьезная проблема, которой необходимо уделить особое внимание. Какова природа возникновения этого страха и как с этим справиться? На эти вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответила психолог Марианна Абравитова.
«Боязнь одиночества, как и все наши проблемы, идет либо из детства, либо из ранней юности, когда закладываются негативные программы в силу обстоятельств, воспитания, обстановки и прочего. Чем это страшно? Во-первых, когда вы живете с человеком – все время боитесь расставания. Если вы человек одинокий, то продолжаете бояться одиночества и ваша задача номер один – с кем-то соединиться. Обычно это происходит по принципу: "все, что мимо проходило, самое главное –зацепиться и держаться". Ничего хорошего из таких союзов, конечно, не получается», – объяснила специалист.
Чтобы решить проблему, в первую очередь, нужно найти ее «корни». В этом может помочь вопрос самому себе: «какова основная причина этого страха?».
«И вот когда из бессознательной фазы, страх вытаскивается на сознательную – все становится ясно и понятно, эта "программа" рассыпается. Если говорить о следующем шаге, то этот шаг крайне важный – это самодостаточность. Без него не существует ни счастья, ни самодостаточности, ни уверенности в себе, ни спокойствия внутреннего и внешнего, поэтому качество жизни будет страдать. Самодостаточность, то есть опора на себя, важно видеть в себе целостность. Фразы: "как найти вторую половину? Есть ли у тебя вторая половина?" бессознательно отсекают от целостности», – подчеркнула психолог.
Многие люди думают, что если у них нет второй половины – значит, что он человек неполноценный. В обществе принято считать, что неприлично быть одинокой или одиноким, а если говорить о полноценности и счастье, значит должна быть пара или официальный брак.
«На самом деле счастье – это твоя целостность, твоя цельность. Ты уже личность, ты – человек, который пришел в этот мир один и уходить тоже будет один. Свою жизнь мы должны проживать тоже для себя. Все остальное – вторично. Душа пришла в этот физический мир совершенствоваться, а совершенствоваться она может только за счет себя», – считает Марианна Абравитова.
Жить нужно своей жизнью, а не ради кого-то. Только так человек сможет быть счастливым, в независимости от того один он или с партнером.
«Поэтому самое основное при страхе расставания или одиночества – это разобраться. Если вы сами не можете, то с психологом придется разобраться. Избавиться от этого страха возможно, самое основное помнить, что антипод этого страха – это собственная целостность и опора на себя, принятие себя, как цельной личности. Гармонии с собой можно достичь, главное – поставить себе такую цель», – заключила Марианна Абравитова.
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