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Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента Турции

Политика
Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что одержит победу во втором туре выборов главы государства. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в городе Бейкоз.

Как стало известно ранее, голосование состоится 28 мая. При этом политик указал, что его успех не станет для кого-либо поражением.

«Это будет победа 85-миллионной Турции, победа демократии», — сказал Эрдоган.

Во втором туре выборов конкуренцию действующему лидеру республики составит глава оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Однако результаты одного из последних социологических опросов показали, что кандидаты имеют примерно равные шансы на занятие президентского кресла.
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