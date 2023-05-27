В Якутии выпускникам выплатят по 100 тысяч рублей за успешную сдачу ЕГЭ

В Якутии школьникам, которые сдадут единый государственный экзамен на максимальное количество баллов, выплатят по 100 тысяч рублей.
Для того, чтобы получить вознаграждение, выпускникам необходимо получить максимальный бал по одному из выбранных предметов. Те, кто сдадут на 100 баллов несколько предметов, получат еще больше денег.
ЕГЭ — это итоговый экзамен за курс среднего общего образования. Аттестация служит и выпускным экзаменом из школы, и вступительным в вузы. В 2009 году заработали поправки в закон об образовании, которые сделали ЕГЭ обязательным.
Ранее эксперты МЧС перечислили несколько способов снизить стресс в период ЕГЭ.