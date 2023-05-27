«В зависимости от ситуации на Украине»: Пригожин рассказал о дальнейших действиях ЧВК «Вагнер» после передачи Артемовска МО РФ

Пригожин добавил, что сейчас в составе ЧВК «Вагнер» есть порядка 15-20 тысяч человек, которые готовы при полной разгрузке десантироваться в любую точку мира и сразу вступить в бой. Если помощь «музыкантов» не потребуется в рамках спецоперации на Украине, то военная компания может за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию, эквивалентную приблизительно процентам 20 всей Африки.