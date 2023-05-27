«В зависимости от ситуации на Украине»: Пригожин рассказал о дальнейших действиях ЧВК «Вагнер» после передачи Артемовска МО РФ

Большая часть ЧВК «Вагнер» в случае прекращения участия «оркестра» в спецоперации на Украине останется в России для подготовки к дальнейшим задачам, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
«Музыканты» в ближайшее время отправятся на отдых и переподготовку, а освобожденный Артемовск перейдет под юрисдикцию подразделений Минобороны России. Издание «Мосньюс» поинтересовалось у Пригожина, как будут действовать бойцы ЧВК «Вагнер» при завершении СВО и в какие страны они могут отправиться.
«Как я уже и говорил, мы выходим из Бахмута, заходим в полевые лагеря, приводим себя в порядок, доусовершенствуемся, доукомплектовываемся и в зависимости от ситуации на Украине, в зависимости от ситуации в мире принимаем решение, что делаем дальше», — сказал бизнесмен.
Пригожин добавил, что сейчас в составе ЧВК «Вагнер» есть порядка 15-20 тысяч человек, которые готовы при полной разгрузке десантироваться в любую точку мира и сразу вступить в бой. Если помощь «музыкантов» не потребуется в рамках спецоперации на Украине, то военная компания может за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию, эквивалентную приблизительно процентам 20 всей Африки.
«И конечно же эти 15-20 тысяч человек – это не весь наш личный состав. Часть личного состава, большая часть, останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к следующим задачам», — подчеркнул предприниматель.
Пригожин ранее сообщил, что военное ведомство РФ полностью выполняет договоренности в Артемовске. По его словам, подразделения Минобороны активно меняют бойцов ЧВК «Вагнер» на освобожденных позициях.