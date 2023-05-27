Налетчик украл все деньги из сейфа отделения банка в Екатеринбурге

Неизвестный налетчик ограбил офис Россельхозбанка в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно предварительной информации, мужчина ждал кассира рядом со входом Россельхозбанка. В 08:20 он встретил сотрудницу банка и приставил к ее голове пистолет. Злоумышленник потребовал женщину довести его до сейфа.
Испугавшаяся кассирша отдала грабителю 2,5 миллиона рублей, до 47 тысяч единиц в иностранной валюте и 17 монет из драгоценных металлов. После ограбления преступник спокойно ушел.
Отмечается, что местный ЧОП прибыл через час после того, как была нажата тревожная кнопка. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.
В Петербурге задержали двух подозреваемых в неудачной попытке ограбить клиента Сбербанка.