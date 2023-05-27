Президент России Владимир Путин учредил орден имени Юрия Гагарина

Орденом Гагарина будут награждаться граждане за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации такой деятельности, включая реализацию госполитики в области обороны и безопасности страны, а также большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.