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Президент России Владимир Путин учредил орден имени Юрия Гагарина

Общество
Президент России Владимир Путин учредил орден имени Юрия Гагарина

Президент России Владимир Путин учредил орден имени советского космонавта Юрия Гагарина. Указ главы государства появился на интернет-портале правовой информации.

Орденом Гагарина будут награждаться граждане за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации такой деятельности, включая реализацию госполитики в области обороны и безопасности страны, а также большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

Знак ордена Гагарина выполнен из серебра с эмалью. Он представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов. Звезда покрыта синей эмалью с символическим изображением неба, три звезды на котором украшены фианитами.

«В поле пятилучевой звезды — погрудный портрет Ю.А. Гагарина в гермошлеме вполоборота вправо», — говорится в документе.

Российский Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ ранее запустил новую установку для изучения траекторий движения космических лучей «Трек». Она считается крупнейшей в мире.
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