Президент России Владимир Путин учредил орден имени Юрия Гагарина

Президент России Владимир Путин учредил орден имени советского космонавта Юрия Гагарина. Указ главы государства появился на интернет-портале правовой информации.
Орденом Гагарина будут награждаться граждане за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации такой деятельности, включая реализацию госполитики в области обороны и безопасности страны, а также большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
Знак ордена Гагарина выполнен из серебра с эмалью. Он представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов. Звезда покрыта синей эмалью с символическим изображением неба, три звезды на котором украшены фианитами.
«В поле пятилучевой звезды — погрудный портрет Ю.А. Гагарина в гермошлеме вполоборота вправо», — говорится в документе.
Российский Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) МИФИ ранее запустил новую установку для изучения траекторий движения космических лучей «Трек». Она считается крупнейшей в мире.