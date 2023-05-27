Глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в расколе общества

Центральные власти Молдавии раскололи общество и формируют образ врага в лице оппозиции жителей Гагаузии. Об этом заявила глава автономии Ирина Влах.
Она отметила, что действующий президент Молдавии Майя Санду разделила всех на хороших людей и врагов. В частности, в категорию врагов вошли жители Гагаузии и вся политическая оппозиция.
«Партия PAS и президент Майя Санду <...>, своей политикой раскололи общество. Они не просто разделили всех на так называемых хороших людей и врагов, но и сделали это с высокомерием и надменностью по отношению к сотням тысяч своих же сограждан», — заявила Влах.
Также съезд местных властей и политических сил Гагаузии потребовали от Молдавии прекратить урезание полномочий автономии, закрепив статус в конституции.