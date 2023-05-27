Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в расколе общества

Политика
Глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в расколе общества

Центральные власти Молдавии раскололи общество и формируют образ врага в лице оппозиции жителей Гагаузии. Об этом заявила глава автономии Ирина Влах.

Она отметила, что действующий президент Молдавии Майя Санду разделила всех на хороших людей и врагов. В частности, в категорию врагов вошли жители Гагаузии и вся политическая оппозиция.

«Партия PAS и президент Майя Санду <...>, своей политикой раскололи общество. Они не просто разделили всех на так называемых хороших людей и врагов, но и сделали это с высокомерием и надменностью по отношению к сотням тысяч своих же сограждан», — заявила Влах.

Также съезд местных властей и политических сил Гагаузии потребовали от Молдавии прекратить урезание полномочий автономии, закрепив статус в конституции.
гагаузия молдавия Майя Санду Ирина Влах
Военкоры ФАН