Деним и люминесцентный желтый: фешн-продюсер Юлиана Благовская раскрыла тренды 2023 года

Фешн-продюсер, дизайнер, основатель Volga Fashion Week (VFW) Юлиана Благовская в комментарии ФАН рассказала, что в текущем сезоне должно быть в гардеробе каждой модницы.
По словам модного эксперта, одной из основных тенденций является апсайклинг, особенно из денима.
«Быть одетой в джинсовый стиль с головы до ног — это круто», — отметила собеседник ФАН.
Если говорить о стиле в целом, то, по мнению Юлианы Благовской, тренды сейчас находятся в области нулевых годов XXI века.
«Поэтому мы часто видим одно из популярных сочетаний в одежде, сохранившиеся еще с прошлого сезона – короткий топ и юбка. Если говорим про цвета, то это красный, также солнечные оттенки: ярко-оранжевый, люминесцентный желтый. Также есть интересный тренд на тему «любви» — сердца на платьях, сумки-сердечки, аксессуары в виде сердец», — резюмировала собеседник ФАН.
Ранее модный эксперт Анастасия Хохлова перечислила три вещи летнего гардероба, которые недопустимо носить в городе.