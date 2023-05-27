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Деним и люминесцентный желтый: фешн-продюсер Юлиана Благовская раскрыла тренды 2023 года

Общество
Деним и люминесцентный желтый: фешн-продюсер Юлиана Благовская раскрыла тренды 2023 года

Фешн-продюсер, дизайнер, основатель Volga Fashion Week (VFW) Юлиана Благовская в комментарии ФАН рассказала, что в текущем сезоне должно быть в гардеробе каждой модницы.

По словам модного эксперта, одной из основных тенденций является апсайклинг, особенно из денима.

«Быть одетой в джинсовый стиль с головы до ног — это круто», — отметила собеседник ФАН.

Если говорить о стиле в целом, то, по мнению Юлианы Благовской, тренды сейчас находятся в области нулевых годов XXI века.

«Поэтому мы часто видим одно из популярных сочетаний в одежде, сохранившиеся еще с прошлого сезона – короткий топ и юбка. Если говорим про цвета, то это красный, также солнечные оттенки: ярко-оранжевый, люминесцентный желтый. Также есть интересный тренд на тему «любви» — сердца на платьях, сумки-сердечки, аксессуары в виде сердец», — резюмировала собеседник ФАН.
Деним и люминесцентный желтый: фешн-продюсер Юлиана Благовская раскрыла тренды 2023 года

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