Глава Брянской области опроверг сообщения о попытке прорыва диверсантов

Информацию о попытке незаконного проникновения диверсантов на территорию Климовского района Брянской области опроверг губернатор региона Александр Богомаз.
Он назвал появившиеся в Сети сведения недостоверными. По словам главы Брянской области, никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было.
«Сегодня ВСУ обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет», — подчеркнул Богомаз в своем Telegram-канале.
ВС России ответили на действия украинских боевиков и подавили огневые точки ВСУ. Богомаз также призвал жителей региона пользоваться только официальными источниками информации.
Российские пограничники ранее посадили два беспилотника-камикадзе ВСУ в районе села Ломаковка. Дроны попытались атаковать пропускной пункт, однако военные воспользовались электронными ружьями и прервали их полет.