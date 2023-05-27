SHAMAN объяснил смысл своего клипа после обвинений в пропаганде многоженства

Глава пресс-службы Антон Коробков-Землянский в комментарии для «Подъема» подчеркнул, что идею многоженства SHAMAN не закладывал. Изначально он готовил клип в качестве подарка для поклонниц. В работе исполнитель также иронизировал над сложившимся образом звезды шоу-бизнеса.