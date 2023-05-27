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SHAMAN объяснил смысл своего клипа после обвинений в пропаганде многоженства

Шоу-бизнес
SHAMAN объяснил смысл своего клипа после обвинений в пропаганде многоженства

Пресс-служба певца SHAMAN ответила на обвинения в пропаганде многоженства в новом клипе исполнителя. Представители музыканта заявили, что это была ирония.

Речь идет о музыкальном видео «Мед», где исполнитель делает предложение десяткам фанаток и женится на каждой. Такая идея была воспринята поклонниками неоднозначно.

Глава пресс-службы Антон Коробков-Землянский в комментарии для «Подъема» подчеркнул, что идею многоженства SHAMAN не закладывал. Изначально он готовил клип в качестве подарка для поклонниц. В работе исполнитель также иронизировал над сложившимся образом звезды шоу-бизнеса.

Ранее историк моды Александр Васильев назвал певца современной иконой стиля в России. Его симпатии завоевала и телеведущая Ольга Бузова. Он уверен, что обе знаменитости отлично сочетают собственные предпочтения с модными тенденциями.
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