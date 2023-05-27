Снижение осадков грозит странам Северной Африки увеличением импорта пшеницы

Нью-Йорк, 27 мая. Северную Африку ожидает рекордный импорт сельскохозяйственной продукции в этом году из-за редкого дождя. Об этом сообщает Минсельхоз США.
Евросоюз опубликовал отчет, согласно которому урожайность пшеницы в Марокко, Алжире и Тунисе станет на 17–24% ниже среднего показателя за последние пять лет. Продовольственная инфляция находится на пике во всем регионе.
Северная Африка является одним из крупнейших потребителей зерна в мире, а после очередной сильной засухи она закупила большие партии за рубежом.
«Дефицит внутренних урожаев в Тунисе может привести к увеличению импорта до рекордных 31,7 миллиона тонн в 2023–24 годах», — сообщило министерство сельского хозяйства США.
Периоды сильной жары ухудшили воздействие засушливых почв на урожай, который только начинается. В большинстве регионов Алжира с начала марта не было дождей, а перспективы производства зерна в Тунисе являются «катастрофическими». В Египте ситуация лучше благодаря большей зависимости от орошения.
Ранее министр внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосельхи сообщил о неспособности страны выплатить пошлины на импорт пшеницы в долларах.