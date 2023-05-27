Снижение осадков грозит странам Северной Африки увеличением импорта пшеницы

Периоды сильной жары ухудшили воздействие засушливых почв на урожай, который только начинается. В большинстве регионов Алжира с начала марта не было дождей, а перспективы производства зерна в Тунисе являются «катастрофическими». В Египте ситуация лучше благодаря большей зависимости от орошения.