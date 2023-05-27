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В МИД Абхазии заявили, что Запад пытается отвлечь Россию на множественные конфликты

Политика
В МИД Абхазии заявили, что Запад пытается отвлечь Россию на множественные конфликты

Страны Запада пытаются отвлечь Россию на множественные конфликты. Такое мнение высказал глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Глава внешнеполитического ведомства убежден, что новыми зонами конфликта могут стать Молдова и Южный Кавказ. В связи с этим Абхазия на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье выступает за подписание соглашения о неприменении силы с Грузией.

«Коллективный Запад пытается создать огненное кольцо вокруг России, хотят, чтобы Россия отвлекала свои деньги, армию на множественные конфликты», — заявил Ардзинба.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад защищает Украину только ради собственной выгоды. Он подчеркнул, что западные государства обращают внимание только на свою позицию во внешней политике.
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