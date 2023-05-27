В МИД Абхазии заявили, что Запад пытается отвлечь Россию на множественные конфликты

Глава внешнеполитического ведомства убежден, что новыми зонами конфликта могут стать Молдова и Южный Кавказ. В связи с этим Абхазия на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье выступает за подписание соглашения о неприменении силы с Грузией.