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На Украине упростят посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Украина
На Украине упростят посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Украинские власти решили упростить посещение зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, а также превратить ее в современную научную площадку для исследований. Соответствующая информация опубликована на сайте Кабинета министров.

Документ вводит правовые основания для организации научной площадки для проведения исследований на территории зоны отчуждения и упрощения правил ее посещения туристами.

В прошлом месяце министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что территорию вокруг Чернобыльской АЭС превратят в научный хаб, в создании которого поможет Франция.

Находившиеся в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС четыре поселка Брянской области будут открыты в 2024 году.
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