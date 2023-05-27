На Украине упростят посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Украинские власти решили упростить посещение зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, а также превратить ее в современную научную площадку для исследований. Соответствующая информация опубликована на сайте Кабинета министров.
Документ вводит правовые основания для организации научной площадки для проведения исследований на территории зоны отчуждения и упрощения правил ее посещения туристами.
В прошлом месяце министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что территорию вокруг Чернобыльской АЭС превратят в научный хаб, в создании которого поможет Франция.
Находившиеся в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС четыре поселка Брянской области будут открыты в 2024 году.