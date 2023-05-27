Россиянам раскрыли усовершенствованную схему мошенников с «безопасным счетом»

Стало известно о новой схеме злоумышленников, которая позволяет отнимать у жертв деньги с помощью двойного давления. Они воздействуют на человека с помощью родственников, чьи телефоны находят в специальных базах данных.
Мошенники усовершенствовали старую систему с «безопасным счетом». Аферисты в первую очередь звонят потенциальной жертве. Если она отказывается переводить деньги, злоумышленники обращаются к близкому окружению.
В беседе с родственниками «работники банка» призывают повлиять на ситуацию. В результате человек испытывает двойное давление: со стороны обманщиков и семьи.
Ранее в Алтайском крае полиция пресекла деятельность пяти нелегальных кредитных организаций. Компании считались ломбардами, но на деле выдавали микрозаймы населению.