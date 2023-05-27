Что такое «вечная память» и как ее отдать: Георгий Тесля-Герасимов о важности и справедливости военных наград

«Это нужно — не мертвым! Это надо живым!» — строки поэта Роберта Рождественского очень точно обозначают суть проблемы, поднятой актером, прибывшим добровольцем для защиты Донбасса от укронацистов, Георгием Тесля-Герасимовым в своей колонке ФАН — воинские награды. Да, погибших бойцов уже не вернуть никакими орденами и медалями, но их потомкам еще жить и жить. И новым поколениям важно понимать, что они потомки героев.
Хочу всколыхнуть совесть, честь, достоинство тех, кто забыл. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Проблема всех войн — награды. Я сейчас имею в виду, не тех, кто заслуженно получает, или тех, кто незаслуженно — Бог с ними. Никто не будет их этого лишать или там разбираться, каждый шаг измерять, где получил, где воевал, где стрелял, где был и так далее. Сейчас хочу поднять вообще тему наград ребятам, которые отдали жизнь, и как-то остаются в стороне их имена и фамилии.
Вот это грустно, на самом деле, очень. Понятно, что наградами никого не вернешь, не подымешь из земли, не оживишь, не воскресишь. Матерям, родственникам, детям, женам не восполнить этой утраты, но. Но! Все эти любящие родственники, те, кто ждал и не дождался — все они будут понимать и знать, что их мужья, дети, парни, братья, племянники и так далее отдали жизнь не просто так, и о них помнят. О них государство помнит, заботится и чтит их и их память.
Это понимать очень важно, ведь они отдали жизнь — понимать, что ВСУ у них эту жизнь забрали. Не важно от чего погиб парень, мужчина, муж: от осколка, от пули, от контузии, от болезни, от чего угодно еще — все равно. Надо награждать, надо подымать те награды, которые ждут момента, чтобы их вручили родственникам погибших бойцов, их родным и близким. Им это важно.
Мать не может медаль получить,
что за сына должны ей отдать,
он в земле как два года лежит
и не может помочь ей и встать!!!
И таких ох как много парней,
что забыты, лежат их дела
по шкафам и штабам все в пыли,
залежались в крови ордена!*
Некоторым людям вручают награды незаслуженно, на мой взгляд: сидя в штабе далеко от СВО, они получают ордена за мужество или медали за отвагу, за боевые заслуги еще незаслуженно, если человек вообще отношения к боям не имеет никакого. За этим нужно кому-то следить, проверять, отслеживать, контролировать все эти моменты. А то получается, боевая награда опустилась на уровень ниже среднего — то есть степень авторитетности награды настолько упала, что ее, по моему мнению, дают тем, кто не достоин. А парням, у кого еще все впереди, но которые получили увечья, ранены, которые героически сражались и погибли, отдали жизнь, до сих пор не могут дать награды или их родственникам, родным и близким. Лично мне очень стыдно за это, не знаю, как остальным. Это очень ответственные моменты, это боевые награды, очень серьезные, кровью облитые. И, я считаю, это нужно контролировать — изо дня в день должны работать наши спецслужбы.
Я не раз сталкивался и сталкиваюсь с возмущением ребят, которые остались живы и воюют до сих пор, уже не первый год. Они возмущены тем, что, к сожалению, тех, кто ушел, отдал жизнь за республику, за Россию, за страну, за нашу землю, о них, мягко говоря, подзабыли. И вот это нехорошо, это не по-русски, это не по-божески, это не по-человечески. И я сейчас высказываю свое мнение, свою мысль с огромной надеждой, что меня кто-то услышит и обратит на это внимание, и у кого-то защемит сердце, задребезжит и всколыхнется честь, совесть, достоинство — у тех, кто о них забыл.
Когда люди говорят «вечная память», это не просто для красного словца. Вечная память, значит, навеки их будут помнить, всегда. И если мы это говорим, если из наших уст идут эти фразы, то это мы должны отвечать за то, что говорим, и соответствовать тем мыслям, тем словам, что произносим. И мы должны быть примером для наших детей, для наших будущих поколений, из поколения в поколение передавать эту память, как передается память о Великой Отечественной войне. Из года в год она идет и переносится от моих родителей ко мне, от меня к моим детям, от моих детей будет их детям передаваться. Это очень важно знать, понимать, чтить, чувствовать и проносить сквозь время память о всех тех, кто ушел, отдав жизни за свободу, мир и счастье. Вечная память бойцам, которые ушли!
Память вечна, бойцам что ушли,
временам и годам той весны!
В небесах будут в царство входить
и деды, и отцы, и сыны!*
Спасибо! С вами был Георгий Тесля-Герасимов.
Храни вас всех Господь!
* Выдержки из стихотворений Георгия Тесля-Герасимова.