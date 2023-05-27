Что такое «вечная память» и как ее отдать: Георгий Тесля-Герасимов о важности и справедливости военных наград

Некоторым людям вручают награды незаслуженно, на мой взгляд: сидя в штабе далеко от СВО, они получают ордена за мужество или медали за отвагу, за боевые заслуги еще незаслуженно, если человек вообще отношения к боям не имеет никакого. За этим нужно кому-то следить, проверять, отслеживать, контролировать все эти моменты. А то получается, боевая награда опустилась на уровень ниже среднего — то есть степень авторитетности награды настолько упала, что ее, по моему мнению, дают тем, кто не достоин. А парням, у кого еще все впереди, но которые получили увечья, ранены, которые героически сражались и погибли, отдали жизнь, до сих пор не могут дать награды или их родственникам, родным и близким. Лично мне очень стыдно за это, не знаю, как остальным. Это очень ответственные моменты, это боевые награды, очень серьезные, кровью облитые. И, я считаю, это нужно контролировать — изо дня в день должны работать наши спецслужбы.