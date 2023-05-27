Профессор Колик рассказал, с какими трудностями сталкивается бизнес при «повороте на Восток»

На сегодняшний день в рамках беспрецедентного санкционного давления Запада и стран ЕС России приходится преодолевать серьезные экономические барьеры, укреплять внешнеторговые связи и искать новые транспортные коридоры между восточными государствами. В комментарии ФАН профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Колик рассказал, с какими трудностями сталкивается малый и средний бизнес при «повороте на Восток».
Так, специалист обратил внимание, что в системе господдержки внешней торговли есть важные аспекты, не связанные с инфраструктурой.
«Малый и средний бизнес часто не владеет достаточной информацией о конкретных программах господдержки, даже в таких ключевых сферах, как параллельный импорт или импортозамещение», — привел пример эксперт.
Также до 90% российских компаний в рамках «поворота на Восток» сегодня ищет новых партнеров в Китае, Индии и Турции, что также имеет свои нюансы.
«Установление партнерских связей в этих странах затруднено языковыми проблемами, местными нормами ведения бизнеса, особенностями законодательства и правоприменения. Крупные компании могут себе позволить создание специальных структур — подобных «Центру Китая» — чтобы облегчить выход на рынки этих стран. Однако у малого и среднего бизнеса нет таких возможностей, поэтому тут нужна системная господдержка», — добавил профессор Колик.
Российско-китайское сотрудничество расширяется, важную роль в этом играет развитие приграничной инфраструктуры и транспортно-логистических маршрутов — это ранее обсуждалось в ходе недавнего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай.