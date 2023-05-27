Профессор Колик рассказал, с какими трудностями сталкивается бизнес при «повороте на Восток»

На сегодняшний день в рамках беспрецедентного санкционного давления Запада и стран ЕС России приходится преодолевать серьезные экономические барьеры, укреплять внешнеторговые связи и искать новые транспортные коридоры между восточными государствами. В комментарии ФАН профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Колик рассказал, с какими трудностями сталкивается малый и средний бизнес при «повороте на Восток».