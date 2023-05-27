Названа победительница фотоконкурса ФАН «Мое знаковое место в Санкт-Петербурге»

ФАН подвел итоги фотоконкурса «Мое знаковое место в Санкт-Петербурге» к 320-летию города. В течение нескольких недель читатели и подписчики не только присылали яркие и теплые фотографии любимого города, но и рассказывали интересные истории, связанные с Северной столицей.
Определить лучшую работу было непросто: участники конкурса прислали более сотни работ. В итоге победительницей стала петербурженка Наталия Сергеева. Девушке вручили подарки и билеты в цирк.
«О фотоконкурсе я узнала из Telegram, я состою в группе по фотоконкурсам. Увидела там такой замечательный конкурс, тем более в любимом городе, и подумала, почему бы и нет, тем более, что это Федеральное агентство новостей, соответственно подумала, что попытаю удачу, и отправила свои работы на конкурс», — поделилась Наталия.
На победившей фотографии у Исаакиевского собора появился еще один ангел. Необычный и добрый кадр и трогательная история начала семейной жизни, связанная с великим православным памятником, обратили на себя внимание жюри.
«Мы с будущим мужем приехали в отпуск, это был 2016 год. Муж был безумно влюблен в этот город давно, а я до 2016 года здесь не была ни разу. И мы, получается, приехали и здесь гуляли как раз-таки возле Исаакиевского собора. Он пил кофе, ну, а я захотела мороженое, как девочка истинная. Ну, и в момент, когда мороженое упало на меня и испачкало всю мою блузку, муж очень громко засмеялся, и нас, наверное, слышали все, кто здесь был. И в этот момент он мне сказал: «Выходи за меня замуж. Теперь мы в браке с 2017 года, у нас двое детей, и мы счастливы вместе», — рассказала девушка.
Экономист по образованию, но творческая по натуре личность, Наталия нашла в Санкт-Петербурге любимое дело — фотографию. Понять девушку можно: как здесь устоишь, когда вокруг столько прекрасных достопримечательностей.
«Захотелось поучаствовать в этом конкурсе, потому что этой мой город, где мы живем. Мне захотелось показать себя именно как фотографа, рассказать свою историю. Хочу, чтобы все люди знали о том, что все возможно в этой жизни, возможно выиграть в конкурсе. Главное — просто работать над собой», — добавила победительница конкурса.
Федеральное агентство новостей поздравляет петербуржцев с 320-летием города. Пусть таких добрых и теплых историй, связанных с Северной столицей, будет больше. А достопримечательности все чаще будут становиться знаковыми местами для горожан и гостей города.