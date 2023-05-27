Сербия продолжает выдвижение армии у административной линии с Косово

Подразделения армии Сербии развертываются у административной линии с непризнанной Косово, рассказал министр обороны республики Милош Вучевич.
По его словам, сербские военнослужащие в дальнейшем останутся на позициях. Точные сроки дислокации бойцов у административной линии с непризнанной Косово пока не раскрываются.
Напомним, что косовские силовики при поддержке миссии ЕС ранее вторглись в ряд населенных на территории Косовской Митровицы на севере непризнанного Косово.
Действия полиции, которая пыталась привести к присяге албанских мэров в городах Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, привели к столкновениям. Местное сербское население заблокировало здания муниципалитетов, чтобы помешать захвату власти в сербских городах края.