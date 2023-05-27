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Сербия продолжает выдвижение армии у административной линии с Косово

Политика
Сербия продолжает выдвижение армии у административной линии с Косово

Подразделения армии Сербии развертываются у административной линии с непризнанной Косово, рассказал министр обороны республики Милош Вучевич.

По его словам, сербские военнослужащие в дальнейшем останутся на позициях. Точные сроки дислокации бойцов у административной линии с непризнанной Косово пока не раскрываются.

Напомним, что косовские силовики при поддержке миссии ЕС ранее вторглись в ряд населенных на территории Косовской Митровицы на севере непризнанного Косово.

Действия полиции, которая пыталась привести к присяге албанских мэров в городах Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, привели к столкновениям. Местное сербское население заблокировало здания муниципалитетов, чтобы помешать захвату власти в сербских городах края.
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