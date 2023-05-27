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Ирина Шейк и две звезды «Дома-2» продемонстрировали свои образы в Каннах

Шоу-бизнес
Ирина Шейк и две звезды «Дома-2» продемонстрировали свои образы в Каннах

На международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проводится в конце мая, приехали такие российские звезды, как Ирина Шейк, Виктория Боня, Рената Литвинова и Виктория Романец.

Девушки привлекли на себя внимание эффектными образами. У каждой был роскошный и уникальный стиль.

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала на фестивале свой откровенный наряд, которым смогла подчеркнуть фигуру.

Телеведущая Виктория Боня вышла в длинном красном платье. Ее всегда сопровождают многочисленные комментарии из-за оригинальных выходов, и этот не стал исключением.

Ирина Шейк и две звезды «Дома-2» продемонстрировали свои образы в Каннах

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Романец тоже попала на Каннский кинофестиваль. Это ее первый выход в Каннах, чем она заинтересовала многих людей. Шоумен смогла завоевать внимание и своим интересным образом.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо уделял особое внимание Ирине Шейк во время Каннского кинофестиваля. Поклонники заметили, что знаменитости несколько раз встречались в рамках мероприятия на Лазурном Берегу.
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