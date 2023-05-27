Депутаты Рады посетили базу в Германии, где тренируются военные ВСУ

Депутаты Верховной рады Украины посетили одну из военных баз в Германии, где проходят подготовку солдаты ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Украинские депутаты встретились с министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и представителями комитета обороны Бундестага.
Главы комитета украинского парламента Александра Завитневича и его немецкого визави Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также провели первое в истории совместное заседание оборонных комитетов.
«Делегация комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки посетила одну из немецких военных баз, где украинские военные проходят обучение», — говорится в сообщении.
Ранее издание The New York Times сообщило о начале на территории Германии обучения украинских военных управлению американскими танками Abrams. Подготовку должны пройти порядка 400 бойцов.