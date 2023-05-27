От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Богатый историческими памятниками город на Неве, как магнит, притягивает своими красотами неиссякаемый поток гостей из регионов нашей страны и всего мира. Впрочем, неповторимая атмосфера Северной Пальмиры вдохновляет не только очарованных туристов, но и кинорежиссеров.
В день 320-летия Северной столицы редакция ФАН подготовила для читателей топ-5 фильмов, которые были сняты в Санкт-Петербурге.
«Золотой глаз»
Вполне естественно, что именно этот традиционно остросюжетный боевик с блистательно закрученной интригой врывается в наш топ первым. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в Санкт-Петербурге проходит лишь малая часть хронометража кинокартины. Тем не менее едва ли хоть кто-то может остаться равнодушным при виде сцены, где Джеймс Бонд управляя советским танком Т-55, словно это крохотный Aston Martin, гонится за полковником Аркадием Урумовым.
Многие части этого эпизода были отсняты совсем в других местах и странах. Причиной тому стало то, что петербургские дороги и расположенная под ними канализация попросту оказались бы повреждены многотонной махиной. Тем не менее, благодаря магии кино, зрителя ни на секунду не покидает чувство, будто захватывающая погоня целиком и полностью разворачивается на улицах Петербурга.
«Дуэлянт»
Из века XX перенесемся в XIX. Тем более, что тема противостояния благородного человека и бесчестного злодея — сюжет на все времена. В этой картине режиссера Алексея Мизгирева главный герой — бывший подпоручик Колычев. Его великолепно сыграл актер Петр Федоров. Именно благородство этого персонажа становится причиной ненависти к нему со стороны графа Беклемишева, роль которого исполнил Владимир Машков.
Где еще, как ни в антураже столицы Российской империи, городе Санкт-Петербурге, могло развернуться действие истории, главный герой которой вынужден зарабатывать на жизнь, участвуя в дуэлях вместо других. После череды жизненных испытаний и происков врагов, бывшему подпоручику Колычеву, присвоившему себе личность отставного офицера Петра Яковлева, удается заставить графа Беклемишева принять вызов на дуэль и ответить за все содеянное зло.
«Невероятные приключения итальянцев в России»
Эта кинолента, снятая режиссером Эльдаром Рязановым, заняла почетное место в сердцах зрителей не только нашей страны, но и Европы, например, в Италии. Это и неудивительно, ведь, помимо актера Андрея Миронова в этом фильме снялись такие итальянские артисты, как Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза.
История о том, как внучка русской эмигрантки приехала в Ленинград в поисках спрятанного «подо львом» клада полна головокружительных приключений, искрометного юмора и русского колорита. Разумеется, главными украшениями картины стали сцены погони в одну из белых ночей за завладевшим заветным ларчиком царем зверей по пустому Петербургу, а также история Любви между итальянкой Ольгой и тайным сотрудником, как сейчас говорят, силовых структур Андреем Васильевым.
«Брат»
Фильм режиссера Алексея Балабанова моментально стал хитом. Простой русский парень Данила Багров моментально покорил сердца зрителей. Заслугой тому, безусловно, стал не только простой, но захватывающий сюжет картины, но и блестящая игра актера Сергея Бодрова-младшего.
Атмосфера, как это сейчас говорится, лихих 1990-х, прекрасно передана и благодаря выбору сепии в кадре, и благодаря не самому жизнерадостному пейзажу некоторых уголков города на Неве. Однако, тем и славится Северная Венеция, что она богата талантливейшими людьми. Вот и наш главный герой в определенный момент, всего лишь поднявшись на этаж выше, попадает в квартиру, где правят не волчьи законы капитализма, а искусство и человечность. Уже вскоре, это помогает Даниле Багрову сделать очень важный выбор.
«Прогулка»
Первую позицию в топ-5 фильмов о городе, который дарит вдохновение, вполне закономерно можно присудить фильму режиссера Алексея Учителя, поскольку его сюжет закручен вокруг прекрасного чувства — любви. Вернее, даже не любви, а кое-чего более острого — влюбленности. Той самой, беспокойной, что дарит надежду и предвкушение счастья ничуть не меньше, сколько и тревог, сомнений. Формально, в этой киноленте три главных героя.
По сюжету картины, на одной из улиц Петербурга 20-летний парень встречает чудесную девушку и, разумеется, влюбляется в нее. Чуть позже, встреченный по дороге лучший друг юноши также решает завоевать сердце незнакомки. Имена персонажей не столь важны. Главное, что это — молодые, полные чувств, люди. Еще бы, когда, как ни в 20 лет, можно пережить всю гамму эмоций влюбленности даже не за один день, а за пару часов. Пережить и, как это, к сожалению, зачастую бывает, разочароваться, приобретя очередную часть жизненного опыта.
Ранее ФАН опубликовал подборку главных достопримечательностей города на Неве.