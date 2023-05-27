От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

По сюжету картины, на одной из улиц Петербурга 20-летний парень встречает чудесную девушку и, разумеется, влюбляется в нее. Чуть позже, встреченный по дороге лучший друг юноши также решает завоевать сердце незнакомки. Имена персонажей не столь важны. Главное, что это — молодые, полные чувств, люди. Еще бы, когда, как ни в 20 лет, можно пережить всю гамму эмоций влюбленности даже не за один день, а за пару часов. Пережить и, как это, к сожалению, зачастую бывает, разочароваться, приобретя очередную часть жизненного опыта.