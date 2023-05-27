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От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Общество
От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Богатый историческими памятниками город на Неве, как магнит, притягивает своими красотами неиссякаемый поток гостей из регионов нашей страны и всего мира. Впрочем, неповторимая атмосфера Северной Пальмиры вдохновляет не только очарованных туристов, но и кинорежиссеров.

В день 320-летия Северной столицы редакция ФАН подготовила для читателей топ-5 фильмов, которые были сняты в Санкт-Петербурге.

«Золотой глаз»

От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Вполне естественно, что именно этот традиционно остросюжетный боевик с блистательно закрученной интригой врывается в наш топ первым. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в Санкт-Петербурге проходит лишь малая часть хронометража кинокартины. Тем не менее едва ли хоть кто-то может остаться равнодушным при виде сцены, где Джеймс Бонд управляя советским танком Т-55, словно это крохотный Aston Martin, гонится за полковником Аркадием Урумовым.

От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Многие части этого эпизода были отсняты совсем в других местах и странах. Причиной тому стало то, что петербургские дороги и расположенная под ними канализация попросту оказались бы повреждены многотонной махиной. Тем не менее, благодаря магии кино, зрителя ни на секунду не покидает чувство, будто захватывающая погоня целиком и полностью разворачивается на улицах Петербурга.

«Дуэлянт»

От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Из века XX перенесемся в XIX. Тем более, что тема противостояния благородного человека и бесчестного злодея — сюжет на все времена. В этой картине режиссера Алексея Мизгирева главный герой — бывший подпоручик Колычев. Его великолепно сыграл актер Петр Федоров. Именно благородство этого персонажа становится причиной ненависти к нему со стороны графа Беклемишева, роль которого исполнил Владимир Машков.

От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Где еще, как ни в антураже столицы Российской империи, городе Санкт-Петербурге, могло развернуться действие истории, главный герой которой вынужден зарабатывать на жизнь, участвуя в дуэлях вместо других. После череды жизненных испытаний и происков врагов, бывшему подпоручику Колычеву, присвоившему себе личность отставного офицера Петра Яковлева, удается заставить графа Беклемишева принять вызов на дуэль и ответить за все содеянное зло.

«Невероятные приключения итальянцев в России»

От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Эта кинолента, снятая режиссером Эльдаром Рязановым, заняла почетное место в сердцах зрителей не только нашей страны, но и Европы, например, в Италии. Это и неудивительно, ведь, помимо актера Андрея Миронова в этом фильме снялись такие итальянские артисты, как Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза.

История о том, как внучка русской эмигрантки приехала в Ленинград в поисках спрятанного «подо львом» клада полна головокружительных приключений, искрометного юмора и русского колорита. Разумеется, главными украшениями картины стали сцены погони в одну из белых ночей за завладевшим заветным ларчиком царем зверей по пустому Петербургу, а также история Любви между итальянкой Ольгой и тайным сотрудником, как сейчас говорят, силовых структур Андреем Васильевым.

«Брат»

От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Фильм режиссера Алексея Балабанова моментально стал хитом. Простой русский парень Данила Багров моментально покорил сердца зрителей. Заслугой тому, безусловно, стал не только простой, но захватывающий сюжет картины, но и блестящая игра актера Сергея Бодрова-младшего.

Атмосфера, как это сейчас говорится, лихих 1990-х, прекрасно передана и благодаря выбору сепии в кадре, и благодаря не самому жизнерадостному пейзажу некоторых уголков города на Неве. Однако, тем и славится Северная Венеция, что она богата талантливейшими людьми. Вот и наш главный герой в определенный момент, всего лишь поднявшись на этаж выше, попадает в квартиру, где правят не волчьи законы капитализма, а искусство и человечность. Уже вскоре, это помогает Даниле Багрову сделать очень важный выбор.

«Прогулка»

От Джеймса Бонда до безымянного героя: топ-5 фильмов, действие которых разворачивается в Петербурге

Первую позицию в топ-5 фильмов о городе, который дарит вдохновение, вполне закономерно можно присудить фильму режиссера Алексея Учителя, поскольку его сюжет закручен вокруг прекрасного чувства — любви. Вернее, даже не любви, а кое-чего более острого — влюбленности. Той самой, беспокойной, что дарит надежду и предвкушение счастья ничуть не меньше, сколько и тревог, сомнений. Формально, в этой киноленте три главных героя.

По сюжету картины, на одной из улиц Петербурга 20-летний парень встречает чудесную девушку и, разумеется, влюбляется в нее. Чуть позже, встреченный по дороге лучший друг юноши также решает завоевать сердце незнакомки. Имена персонажей не столь важны. Главное, что это — молодые, полные чувств, люди. Еще бы, когда, как ни в 20 лет, можно пережить всю гамму эмоций влюбленности даже не за один день, а за пару часов. Пережить и, как это, к сожалению, зачастую бывает, разочароваться, приобретя очередную часть жизненного опыта.

Ранее ФАН опубликовал подборку главных достопримечательностей города на Неве.
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