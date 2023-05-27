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С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

Общество
С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

27 мая Санкт-Петербург отмечает свой день рождения. Традиционно в этот день проводятся мероприятия, праздничные гуляния, а «вишенкой на торте» станет вечерний салют на Заячьем острове.

Ежегодно в Петербург съезжаются множество как российских, так и иностранных туристов, чтобы насладиться удивительной красотой города. ФАН собрал подборку главных достопримечательностей Северной столицы.

Дворцовая площадь и Эрмитаж

Дворцовая площадь — это сердце Северной столицы, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов. Для создания архитектуры площади были привлечены лучшие русские зодчие. Название она получила в честь Зимнего Дворца, построенного по проекту архитектора Франческо Растрелли в середине XVIII века.

С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

К площади примыкает главный музей Петербурга – Государственный Эрмитаж (в переводе с французского «уединенное место»). В музее сосредоточено около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, чтобы осмотреть их все – потребуется не один десяток лет.

С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

Исаакиевский собор

Исаакиевский собор — крупнейший православный храма Санкт-Петербурга. Кроме того, он считается одним из самых высоких купольных сооружений во всем мире. Его высота составляет 101,5 метра. В храме одновременно могут находиться 12 000 человек.

С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

Собор строился на протяжении 40 лет. При строительстве было использовано 43 породы минералов. Цокольное помещение облицовано гранитом, а стены — мраморными блоками. По квадрату храм обрамляют восьмиколонные портики, украшенные статуями и барельефами. Верхушку Исаакиевского собора украшает огромный позолоченный купол. Сам купол сделан из металла, а на его позолоту ушло около 100 кг червонного золота.

Марсово поле

История Марсова поля берет свое начало еще в XVIII веке: тогда здесь было непроходимое болото. Вскоре, по приказу Екатерины II, были вырыты каналы с целью осушить участок. После этого, недолго побыв «Потешным полем», земля стала называться «Царицын луг».

С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

Постепенно все больше проникала военная тематика и на поле возвели памятники полководцам Александру Суворову и Петру Румянцеву. Причем памятник Суворову начали устанавливать еще при его жизни. Суворов предстает в образе бога войны Марса. Именно после установки памятника местные жители и прозвали место «Марсовым полем».

Спас на крови

В непосредственной близости от Марсова поля и набережной канала Грибоедова расположен еще один, не менее известный храм — Спас на Крови. У него своя удивительная история: он был построен на том месте, где 1 марта 1881 года в результате покушения скончался император Александр II.

С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

Место смертельного ранения Александр II сразу стало поводом для различных суждений. Вечером 1-го марта участок был огорожен деревянным забором, рядом с которым поставили часового. На следующий день депутаты Госдумы обратились к Александру III с просьбой увековечить память погибшего царя и установить на месте его смерти памятник или часовню. Александр III одобрил идею, но распорядился возвести храм.

Невский проспект

Невский проспект — это главная магистраль города. В длину он составляет около 4,5 километров. С 1738 года улица называлась «Невской першпективой». Современное название – «Невский проспект» появилось в 1781 году, однако, в честь не реки Невы, а Александро-Невской Лавры (возведенной в память о святом князе Александре Невском).

С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

Сейчас здесь сосредоточено большое количество кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и торговых центров. По Невскому проспекту любят гулять как гости Северной столицы, так и местные жители.

Ранее актер Иван Краско рассказал о роли, которую сыграет в день 320-летия Петербурга.
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