С днем рождения, любимый город: ФАН публикует подборку главных достопримечательностей Петербурга

27 мая Санкт-Петербург отмечает свой день рождения. Традиционно в этот день проводятся мероприятия, праздничные гуляния, а «вишенкой на торте» станет вечерний салют на Заячьем острове.
Ежегодно в Петербург съезжаются множество как российских, так и иностранных туристов, чтобы насладиться удивительной красотой города. ФАН собрал подборку главных достопримечательностей Северной столицы.
Дворцовая площадь и Эрмитаж
Дворцовая площадь — это сердце Северной столицы, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов. Для создания архитектуры площади были привлечены лучшие русские зодчие. Название она получила в честь Зимнего Дворца, построенного по проекту архитектора Франческо Растрелли в середине XVIII века.
К площади примыкает главный музей Петербурга – Государственный Эрмитаж (в переводе с французского «уединенное место»). В музее сосредоточено около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, чтобы осмотреть их все – потребуется не один десяток лет.
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор — крупнейший православный храма Санкт-Петербурга. Кроме того, он считается одним из самых высоких купольных сооружений во всем мире. Его высота составляет 101,5 метра. В храме одновременно могут находиться 12 000 человек.
Собор строился на протяжении 40 лет. При строительстве было использовано 43 породы минералов. Цокольное помещение облицовано гранитом, а стены — мраморными блоками. По квадрату храм обрамляют восьмиколонные портики, украшенные статуями и барельефами. Верхушку Исаакиевского собора украшает огромный позолоченный купол. Сам купол сделан из металла, а на его позолоту ушло около 100 кг червонного золота.
Марсово поле
История Марсова поля берет свое начало еще в XVIII веке: тогда здесь было непроходимое болото. Вскоре, по приказу Екатерины II, были вырыты каналы с целью осушить участок. После этого, недолго побыв «Потешным полем», земля стала называться «Царицын луг».
Постепенно все больше проникала военная тематика и на поле возвели памятники полководцам Александру Суворову и Петру Румянцеву. Причем памятник Суворову начали устанавливать еще при его жизни. Суворов предстает в образе бога войны Марса. Именно после установки памятника местные жители и прозвали место «Марсовым полем».
Спас на крови
В непосредственной близости от Марсова поля и набережной канала Грибоедова расположен еще один, не менее известный храм — Спас на Крови. У него своя удивительная история: он был построен на том месте, где 1 марта 1881 года в результате покушения скончался император Александр II.
Место смертельного ранения Александр II сразу стало поводом для различных суждений. Вечером 1-го марта участок был огорожен деревянным забором, рядом с которым поставили часового. На следующий день депутаты Госдумы обратились к Александру III с просьбой увековечить память погибшего царя и установить на месте его смерти памятник или часовню. Александр III одобрил идею, но распорядился возвести храм.
Невский проспект
Невский проспект — это главная магистраль города. В длину он составляет около 4,5 километров. С 1738 года улица называлась «Невской першпективой». Современное название – «Невский проспект» появилось в 1781 году, однако, в честь не реки Невы, а Александро-Невской Лавры (возведенной в память о святом князе Александре Невском).
Сейчас здесь сосредоточено большое количество кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и торговых центров. По Невскому проспекту любят гулять как гости Северной столицы, так и местные жители.
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