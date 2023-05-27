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Пограничники Ирана и Афганистана вступили в перестрелку с использованием артиллерии

Весь мир
Пограничники Ирана и Афганистана вступили в перестрелку с использованием артиллерии

Официальная версия событий не опубликована.

В Сети появились кадры перестрелки между иранскими военными и силами афганского «Талибана»✱ (запрещен в РФ) в южной части государственной границы.

Причины обострения неизвестны, однако как минимум с афганской стороны есть неопределенное количество раненых. Пограничники использовали стрелковое вооружение, минометы и артиллерию.

К середине дня огонь был прекращен, начались контакты между посольством Ирана в Афганистане и министерством обороны правительства талибов.

Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между Тегераном и Кабулом из-за того, что последний заблокировал доступ Ирана к своей доле воды из реки Гильменд в нарушение договора 1973 года.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
иран афганистан
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