Власти Перу разместят в стране военный контингент США

Лима, 27 мая. Власти Перу сообщили о размещении в стране контингента армии США. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании конгресса 19 мая. За постановление проголосовали 70 парламентариев из 107.
Согласно документу, разработанному Секретарем Комиссии по национальной обороне, внутреннему порядку, альтернативному развитию и борьбе с наркотиками Альфредо Асурином, американский персонал будет осуществлять обучение Вооруженных сил и Национальной полиции Перу. Иностранный контингент общей численностью в 700 человек будет размещен в 11 регионах страны с 1 июня по 31 декабря 2023 года. Конгрессмен уточнил, что этот ввод войск не направлен на размещение какой-либо иностранной военной базы на территории Перу и не повлияет на национальный суверенитет.
В то же время оппозиция и гражданские активисты считают, что размещение иностранных сил в стране несет угрозы безопасности государства. Об этом заявили левый парламентарий Гильермо Бермехо и юрист Рауль Ноблесилья. По словам конгрессмена, присутствие сил США в регионах, где на протяжении последних месяцев не утихают антиправительственные протесты, начавшиеся после отстранения от должности президента Педро Кастильо, «не поможет создать атмосферу мира». Он уверен, что подобный шаг вызовет беспокойство, «потому что люди знают о поведении этих сил в других частях мира».
Бермехо указывает, что военное присутствие Соединенных Штатов в Перу может стать постоянным из-за принятой конгрессом практики продления срока действия законодательных актов.
В свою очередь Рауль Ноблесилья уверен, что силы, которые прибудут в страну, собираются установить контроль над минеральными ресурсами Перу.
«Именно так работают бедные и порабощенные правительства. Империалисты держат свой задний двор под контролем», — написал он.
Бывшие министры Кастильо Эктор Бежар и Анахи Дюран, а также генеральный секретарь Конфедерации работников общего профиля (CGTP) Херонимо Лопес поддержали Бермехо, высказавшись против ввода американских войск.
Решение о размещении контингента США в Перу раскритиковали латиноамериканские политики. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что своим решением конгресс страны узаконил внешнюю оккупацию государства со стороны Соединенных Штатов.
«Разрешение конгресса Перу на ввод и размещение американских войск в течение 7 месяцев подтверждает, что Перу управляется из Вашингтона под опекой Южного командования. Криминализация протеста и оккупация американскими вооруженными силами укрепят репрессивное государство, что повлияет на суверенитет и региональный мир в Латинской Америке», — написал он в Twitter.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который отказывается признать Дину Болуарте в качестве главы перуанского государства, называя ее «великим узурпатором», отправил ноту протеста правительству США, обвинив Вашингтон в расшатывании ситуации в Латинской Америке.
«Отправка солдат в Перу является проявлением интервенционистской политики, которая нисколько не способствует укреплению братских уз между народами американского континента», — заявил мексиканский лидер.
Новость о вводе американского контингента в Перу появилась на фоне отчета Amnesty International, в котором Лима обвиняется в использовании чрезмерной силы в отношении протестующих. Массовые выступления сторонников «народного» президента Педро Кастильо продолжаются во многих районах страны после того, как прозападная правая оппозиция отстранила главу государства от власти.
Перу, которое является вторым по величине в мире экспортером меди, а также обладает большими запасами серебра, лития и других ископаемых, представляет особый интерес для Вашингтона в свете обострившейся борьбы с Китаем за ресурсы.