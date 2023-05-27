Власти Перу разместят в стране военный контингент США

В то же время оппозиция и гражданские активисты считают, что размещение иностранных сил в стране несет угрозы безопасности государства. Об этом заявили левый парламентарий Гильермо Бермехо и юрист Рауль Ноблесилья. По словам конгрессмена, присутствие сил США в регионах, где на протяжении последних месяцев не утихают антиправительственные протесты, начавшиеся после отстранения от должности президента Педро Кастильо, «не поможет создать атмосферу мира». Он уверен, что подобный шаг вызовет беспокойство, «потому что люди знают о поведении этих сил в других частях мира».