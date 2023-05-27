Актриса Сигурни Уивер сообщила о дополнительных съемках для третьей части «Аватара»

Актриса Сигурни Уивер поделилась деталями работы над фильмом «Аватар 3» режиссера Джеймса Кэмерона. Она заявила, что вскоре отправится на дополнительные съемки некоторых сцен, передает Screen Rant.
По ее словам, дополнительные съемки пройдут в январе. Наиболее вероятно, что вместе с командой они усовершенствуют уже существующий материал.
«Я даже не берусь предположить, что мы будем снимать», — поделилась ожиданиями от процесса Уивер.
Знаменитость отметила, что до сих пор не видела готовых кадров из нового фильма. Причина заключается в секретности. Она подчеркнула, что находится в «таком же неведении, как и все остальные». Скорее всего, некоторые сцены Уивер сможет увидеть только в следующем году.
Вторая часть франшизы хорошо показала себя в прокате. «Аватар: путь воды» собрал более 530 миллионов долларов чистой прибыли.