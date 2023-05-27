Актриса Сигурни Уивер сообщила о дополнительных съемках для третьей части «Аватара»

Знаменитость отметила, что до сих пор не видела готовых кадров из нового фильма. Причина заключается в секретности. Она подчеркнула, что находится в «таком же неведении, как и все остальные». Скорее всего, некоторые сцены Уивер сможет увидеть только в следующем году.