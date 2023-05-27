В Домодедово неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге

На железнодорожных путях в Домодедово неизвестные совершили поджог четырех релейных шкафов и скрылись с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По данным источника, диверсанты пришли на железную дорогу ночью и, вскрыв одну из конструкций, забросили в нее коктейль Молотова, после чего подожгли еще три шкафа.
Возгорание заметили около четырех утра. Когда оборудование потушили, на месте обнаружили перчатки, тряпку со следами горения и окурок.
В результате диверсии произошел четырехминутный сбой в движении электричек, грузовые составы следуют без задержек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут по камерам видеонаблюдения.
Ранее диверсанты подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Раменское — Бронницы в Подмосковье.