Украинские военные обстреляли город Пологи в Запорожской области. Подробностями в своем Telegram-канале поделился председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как он отметил, боевики открыли огонь по населенному пункту еще в 10:00 утра. Целью противников оказался частный сектор, из-за чего под удар попали жилые дома на улицах Магистральная и Новая. То же касается зданий, расположенных на улице Свободы.
«Строения получили значительные повреждения», — подчеркнул Рогов.
Согласно предварительной информации, бойцы ВСУ использовали американские гаубицы М777. К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало.
До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели строителя в районе села Плехово. Мужчина принимал участие в работах по укреплению государственной границы, когда начался обстрел со стороны украинских солдат.